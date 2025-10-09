Luis Rey, defensor cuyo pase pertenece a Chivas y actualmente está a préstamo en Puebla, decidió romper el silencio luego de varios días de rumores que lo señalaban como separado de la plantilla camotera. Aunque se llegó a especular con una posible indisciplina, el futbolista negó esto de manera tajante a través de sus redes sociales.

De hecho, Rey aclaró que continúa entrenando con normalidad bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Hernán Cristante. “Ante algunas notas y publicaciones que han circulado en redes sociales, quiero aclarar que la información es completamente falsa. No he participado en ningún hecho de indisciplina ni he sido separado del plantel”, escribió el zaguero en un comunicado difundido en sus cuentas oficiales.

Comunicado de Luis Rey en sus redes sociales (Captura)

El futbolista que todavía pertenece al Rebaño Sagrado remarcó además su compromiso con la institución poblana y con sus compañeros: “Sigo entrenando con total normalidad con el Club Puebla, comprometido con mis compañeros, el cuerpo técnico y la Institución”. De esta manera, buscó poner fin a las especulaciones surgidas en los últimos días acerca de su futuro inmediato.

Rey también aprovechó el mensaje para agradecer a quienes se preocuparon por su situación: “Agradezco a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien, enfocado y trabajando al cien por ciento”. Sus palabras fueron bien recibidas entre aficionados de ambos equipos, quienes habían manifestado incertidumbre ante las versiones que circulaban.

Luis Rey casi no ha jugado con Hernán Cristante

Más allá de la aclaración válida por parte de Rey, hay un hecho que imposible de negar, y es que desde el cambio de cuerpo técnico en Puebla, su participación ha sido casi nula. Mientras que con Pablo Guede era un titular recurrente, con Hernán Cristante lleva cuatro encuentros sin ser siquiera convocado, por lo que su situación sigue sin ser la ideal en esta cesión.