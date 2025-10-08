Matías Almeyda volvió a provocar sonrisas entre la afición rojiblanca, aunque esta vez fue en un escenario completamente distinto. Un aficionado de Tigres se encontró al ahora técnico del Sevilla, que recientemente goleó 4-1 al Barcelona, y aprovechó el momento para regalarle una bufanda de Chivas, gesto que el argentino recibió con una gran sonrisa y un saludo cordial. El video causó mucha nostalgia entre los chivahermanos, que no olvidan la huella que dejó el Pelado en Guadalajara.

El detalle que llamó la atención fue que el aficionado, que dijo ser de Chivas, traía realmente una chamarra de Tigres, el equipo al que Almeyda venció en la final del Clausura 2017, una de las más recordadas en la historia moderna del Rebaño. Aquella noche en el Estadio Akron, Chivas levantó su duodécimo título de Liga MX tras imponerse 4-3 en el marcador global, consolidando al técnico argentino como ídolo eterno del club.

Cabe recordar que Almeyda sigue siendo uno de los entrenadores más queridos por la afición, no solo por los títulos que consiguió, sino por la cercanía emocional y el sentido de pertenencia que logró transmitir a sus jugadores y a la hinchada. Por si fuera poco, el estratega argentino siempre dijo confiar en el talento mexicano, algo que sostuvo con hechos después de salir del Club.

La fotografía con la bufanda de Chivas también sirvió para recordar la etapa dorada del equipo bajo su dirección, una época en la que el Rebaño ganó cinco títulos en poco más de dos años, incluyendo Liga, Copa MX y Concachampions. Muchos fanáticos llevan años esperando su regreso a Guadalajara, asegurando que Almeyda aún tiene “una historia pendiente” con el Rebaño Sagrado.

Hugo Camberos podría ser el próximo “regalo” que reciba Matías Almeyda de Chivas

Por si fuera poco, en los últimos días surgió el rumor de que Almeyda buscaría llevarse a Hugo Camberos al Sevilla, donde actualmente dirige en LaLiga. Sin embargo, de momento no hay nada confirmado y todo apunta a que se trata solo de especulaciones. Aun así, la posibilidad de que el joven atacante rojiblanco sea dirigido por uno de los técnicos más queridos por la afición ha generado ilusión entre los seguidores de Chivas y curiosidad entre los medios españoles.