El 15 de septiembre de 2015 podría haber pasado a la historia como un día más en la vida del Club Deportivo Guadalajara. Sin embargo, en aquel momento se concretó una movida por parte de la directiva de Jorge Vergara que cambió la realidad del Rebaño Sagrado.

Hoy se cumplen 10 años de la presentación de Matías Almeyda como director técnico de Chivas. Lo que llegó después, de la mano del Pelado, quedó grabado en la memoria y en los corazones de cada chivahermano. Por los logros y la alegría que le dio a la afición, una frase que dejó en su conferencia de prensa de despedida ilusiona con su vuelta al club.

“Yo hoy me voy, pero voy a volver“, afirmó Almeyda y le dio inicio a una cuenta que lleva más de 7 años. Aunque actualmente un compatriota suyo ilusiona con lo que pueda conseguir en Chivas, la esperanza de volver a ver al hoy DT del Sevilla en Verde Valle se mantiene latente.

“Nos vamos con un amor muy grande por este club. Yo lo voy a venir a ver porque me quedo hincha del Guadalajara, hincha de Chivas“, confesó el argentino. Luego, además de prometer su vuelta, aunque sin saber cuándo, también soltó una frase simpática que despertó risas en la sala: “Ojalá algún día tenga mucho dinero y pueda comprar este club“.

En su despedida, Matías Almeyda evidenció sus diferencias con Amaury Vergara

La salida de Matías Almeyda de Chivas, en junio de 2018, se debió a las diferencias insalvables que tenía con la directiva. En la misma conferencia de prensa donde se despidió del chiverío se percibió la tensión que existía entre el cuerpo técnico y quienes conducían la institución. El Pelado no tenía la intención de esconder su inconformidad.

En un primer momento pidió disculpas por lo que se demoró en acudir a la sala de prensa para la comparecencia. No obstante, inmediatamente aclaró que su tardanza se debía a las diferencias con la directiva a la hora de firmar la rescisión, donde estaba discutiendo con los dirigentes.

“Hace 3 horas que estamos esperando para poder firmar nuestra desvinculación. Regresaremos ahora, todavía no hemos firmado y trataremos de que los papeles estén bien hechos cuando terminemos de hablar”, manifestó con un claro fastidio con la dirigencia. “Las cosas no se estaban dando como pretendíamos para trabajar de la misma manera”, sentenció.

Al ser presentado en Sevilla, Matías Almeyda se refirió a Chivas

Así como él quedó marcado a fuego en la historia de Chivas, el club claramente le dejó una huella a Matías Almeyda. El Pelado recuerda su paso por el Guadalajara cada vez que tiene la oportunidad, como lo fue en la presentación como director técnico del Sevilla.

“Me definí por un club que se llama Chivas, un gran club. Un club que tiene 40 millones de aficionados, entonces había un poco de presión. Cuarenta millones era como casi toda la Argentina hincha de un club. Un club solo formado por jugadores mexicanos y que está siempre en desventaja con respecto a los demás equipos”, expresó Almeyda en julio de este año.

“Logramos en 2 años y medio llegar a 7 finales, conseguir 5 títulos y ver reflejado lo que entrenábamos. Para mí fue un momento de mucha felicidad, fui muy bien tratado en ese lugar, tengo un cariño muy grande hacia ese club“, afirmó Matías, dejando claro todo el amor que siente por el Rebaño Sagrado.