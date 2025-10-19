De menor a mayor es el camino que han transitan las Chivas de Gabriel Milito debido a que se convirtió en un rival incómodo para los grandes candidatos al título. El Guadalajara ayer superó a Mazatlán con un golazo de Bryan González de cabeza y lo que la transmisión no mostró fue cómo el DT argentino festejó con cada uno de los jugadores del banco de suplentes.

La premisa que se puso el conjunto rojiblanco en este Apertura 2025 fue que a los rivales de mayor nivel hay que competirle y a los de menor hay que ganarles a como dé lugar. Desde la victoria ante América, el Rebaño Sagrado solamente perdió ante Toluca, vigente campeón, y desde allí no para de sumar puntos ante rivales que se encuentran en zona de Play-in o fuera de la misma.

Ayer se cumplió el objetivo frente a Mazatlán en el Estadio Akron con una gran actuación de Richy Ledezma y Armando González. A ellos hay que sumar a Bryan González quien desde el carril izquierdo no paró de hacer daño en la defensa rival y terminó coronando la noche un golazo de cabeza.

Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue festejó de Gabriel Milito con cada uno de los jugadores del Guadalajara. Uno a uno fue abrazando y festejando el 2-0 en parcial. A su vez, a Chicharito Hernández le le lanzó los brazo como dan a entender que fue un golazo en una jugada que buscaron llevar adelante.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

El próximo juego de Chivas en el Apertura 2025 será entre semana debido a que enfrentará a Querétaro por la jornada 14 de la Liga MX. El partido se llevará adelante el próximo miércoles 22 de octubre a las 19:00 del Centro de México en el Estadio la Corregidora y será transmitido por Caliente TV.