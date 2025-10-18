Chivas se mantiene como un vendaval a la ofensiva en este Apertura 2025, en donde los rojiblancos supieron aprovechar el mejor momento que vivía en el primer tiempo, encontrando su recompensa para incrementar su ventaja sobre Mazatlán gracias a Bryan González.

Después del gol anulado y el posterior penalti que fue convertido en gol por Armando González, el Guadalajara siguió atacando para aprovechar las desatenciones de la zaga morada, encontrando la segunda diana de la noche.

En una incorporación por la banda derecha de Richard Ledezma, el mexico-estadounidense mandó un servicio pasado, a segundo poste, para la sorpresiva llegada del Cotorro que cerró la pinza y de cabeza mandó a guardar la pelota en la portería mazatleca.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.