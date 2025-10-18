El despertar de Chivas en el Apertura 2025 ha coincidido con el incremento de la efectividad de sus atacantes frente a la portería rival y prueba de ello es el gran momento que vive Armando González, quien es hoy en día, el mejor artillero mexicano de la Liga MX.

La Hormiga ya tiene en su cuenta personal siete dianas en este torneo, por lo que está tratando se colarse entre los mejores artilleros de todo el futbol mexicano; sin embargo, el juvenil no está satisfecho con su rendimiento y quiere seguir mejorando, por lo que lanzó un recadito al resto de los rivales del Guadalajara.

“Agradecido por los goles, con mis compañeros que me asisten. Obviamente no estoy satisfecho, puedo meter todavía muchos más goles, me quedan muchísimas cosas por mejorar. No porque meta gol significa que ya está todo bien hecho, me queda mucho por mejorary a seguir trabajando.

“El resultado no nos cambia, tenemos siempre un mismo comportamiento. El profe nos lo dijo, fue lo primero que nos dijo cuando llegó y cada día nos lo inculca más“, concluyó el goleador rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.