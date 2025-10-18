Armando González se está convirtiendo en el nuevo referente de Chivas gracias a su personalidad y sobre todo por sus grandes actuaciones que le han permitido ir anotando más y más goles con la camiseta rojiblanca a lo largo de este Apertura 2025, convirtiendo al Mazatlán en su más reciente víctima.

Después de que la Hormiga fuera el líder de la ofensiva al anotar un gol, le anularan otro y le hicieran un penalti, el delantero se llevó los aplausos del público que acudió al Estadio Akron cuando Gabriel Milito decidió darle descanso.

Cerca del minuto 60 de juego, Chicharito apareció en la línea para entrar de cambio, ocasionando la efusiva reacción de los asistentes en el recinto tapatío; sin embargo, después empezaron a gritar: “Hormiga, Hormiga”, entregándose a su nuevo romperredes.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.