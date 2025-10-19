Chivas volvió a tener acción en la Liga MX y fue con una victoria contundente por 2-0 ante Mazatlán por la jornada 13 del Apertura 2025. Tras el partido, Robert Dante Siboldi se quejó del arbitraje, pero admitió lo que pocos se atreven a decir al señalar que sabían que iban a enfrentar a un buen equipo que está pasando un buen momento.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tenía por delante la obligación de quedarse con los tres puntos porque enfrente llegaba un equipo que está lejos de los puestos de clasificación. En el Estadio Akron, se impuso gracias a un gol desde el punto de penal de Armando González y un golazo de Bryan González tras la gran asistencia de Richard Ledezma.

Luego del encuentro, Robert Dante Siboldi se hizo cargo de la conferencia de prensa tras la derrota de Mazatlán ante Chivas. Antes de quejarse del arbitraje, el técnico uruguayo señaló que sabían que iban a enfrentar a un rival que vive un buen momento.

“Sí, totalmente, yo creo que hasta el penal el partido estaba parejo, el equipo estaba jugando, intentando jugar bien, intentando tener la pelota, presionar. Esa es la idea con la que venimos, de presionar desde la salida y después tener la pelota para poder sumar pases, tener posesiones, crear jugadas a la ofensiva. Sabíamos que Chivas es un buen equipo y que está pasando por un buen momento, tenemos que tener nuestros recaudos. Habíamos hecho el plan del partido, el plan iba, si bien no teníamos llegadas, pero teníamos más o menos controlado el partido, pero el penal nos tiró todo abajo”, expresó.

Robert Dante Siboldi se quejó del arbitraje en Chivas vs. Mazatlán

Tras la derrota de Mazatlán, Robert Dante Siboldi se quejó del penal que le cobraron a Armando González. “Si ya marcamos ese tipo de faltas, yo creo que esa misma acción en medio campo hubiera seguido el juego, lo más normal. Ya no sé si decir que el futbol es de contacto… yo creo que ya no es de contacto. Entonces, aparte es una jugada donde el rival viene de atrás, Facundo no lo ve y contacta prácticamente el 90% de la pelota”, expresó.

Y agregó: “Hay una pequeña razón porque creo que fue Armando González de atrás, estiró el pie y simplemente buscó la falta. No quiso hacerse de la pelota, simplemente buscó la falta y la consiguió, la ganó. Entonces, no quiero decir que antes eso era falta del delantero porque viene de atrás, el que despeja, le pega en la planta del pie, era una falta al revés, antes y ahora ya cambió. Pero bueno, independientemente de eso, después del penal nos caímos un poquito anímicamente hasta el segundo tiempo que volvimos a retomar el control de la pelota, a tener más la posición. Nos animamos más a jugar, tuvimos algunas llegadas, pero no nos alcanzó. Tenemos que seguir hacia adelante y recuperarnos para el martes que tenemos un partido que es una final para nuestras aspiraciones”.