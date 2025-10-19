Las Chivas de Guadalajara pasan por su mejor momento en el Apertura 2025 de la Liga MX. Con cuatro victorias en sus últimos cuatro partidos, el Rebaño ha quedado a tiro de la Liguilla directa. Aquí te contamos quiénes están siendo los jugadores más precisos y determinantes en el último pase.

El triunfo rojiblanco se dio con un gol de Armando González de penal y otro de Bryan González tras un gran centro de Richard Ledezma; el partido pasado, ante Pumas, “Cotorro” había sido el encargado de asistir a Daniel Aguirre, mientras que Efraín Álvarez envió el centro para el cabezazo de la Hormiga y anteriormente lo había hecho para la chilena del propio “Cotorro” ante Puebla.

Está claro que Armando González es el máximo goleador del Rebaño con siete gritos, tres menos que Paulinho, del Toluca, líder de goleo con 10. Sin embargo, la cuestión está mucho más repartida cuando se trata de los asistentes.

Los máximos asistentes de Chivas en el Apertura 2025

Efraín Álvarez – 3

Richard Ledezma – 3

Érick Gutiérrez – 2

Bryan González – 2

Daniel Aguirre – 1

Miguel Gómez – 1

Alan Mozo – 1

Miguel Tapias – 1

Efraín Álvarez también asistió en Leagues Cup

Si sumamos los goles del Guadalajara en Leagues Cup, Efraín Álvarez suma también otra asistencia para la Hormiga González ante Cincinnati; asimismo, Aguirre y Mozo también contabilizaron un pase gol en dicha competición.