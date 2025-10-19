Tras la victoria de Chivas ante Mazatlán, Gabriel Milito dejó una conferencia de prensa reflexiva sobre el proceso formativo, la paciencia y los tiempos que necesita todo futbolista para poder consolidarse en la elite. Consultado por los minutos de los jóvenes Yael Padilla y Hugo Camberos, el entrenador argentino reveló que los considera pilares para el futuro del Rebaño Sagrado.

“El fútbol es proceso, aprendizaje, desarrollo y crecimiento”, remarcó Milito, con tono sereno pero firme. “A veces, con algunos minutos buenos o con algunos partidos buenos, parece que ya son jugadores consagrados, y el fútbol no funciona de esa manera. Ahí se genera una gran confusión, porque el jugador joven entra en un mundo nuevo, con exposición y reconocimiento, pero eso no quiere decir que esté preparado al cien por ciento para la alta competencia”.

Milito aclaró que tanto Yael Padilla como Hugo Camberos, quienes regresaron del Mundial Sub-20, están en su radar y tienen un rol importante dentro del plantel. “Son jugadores que tengo muy en cuenta, y estoy convencido de que serán importantísimos para el futuro del club. Quizás no para este presente, pero sí para el futuro. A veces uno quiere todo ya, de forma inmediata, pero esto del fútbol no funciona así”, explicó el técnico.

El entrenador del Rebaño añadió que los jóvenes deben aprender a sostener su lugar con trabajo y constancia. “Primero hay que ganarse el lugar y después defenderlo, porque detrás hay otros que también quieren jugar. Esa competencia interna es la que necesitamos. Que no jueguen hoy, no significa que no los valore. Los tengo muy en cuenta”, subrayó.

La crítica de Gabriel Milito a los medios de comunicación

Milito también cuestionó la tendencia de inflar o derribar a los futbolistas por rendimientos aislados. “Con algunos minutos buenos ya se los pone por las nubes, y si después no juegan, se cree que el entrenador no los valora. No es así. El crecimiento lleva tiempo. Todo lo que se saltea en el proceso, tarde o temprano se paga”, concluyó.