La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, podrían dejar salir a préstamo a uno de sus canteranos con un futuro prometedor, pero que con Gabriel Milito no ha tenido mucha actividad en el Torneo Apertura 2025.

Hablamos de Hugo Camberos, quien no ve minutos en Chivas desde la Fecha 14, cuando se perdió por la mínima ante losGallos Blancos del Querétaro en la cancha de Estadio La Corregidora.

En dicho encuentro apenas jugó 32 minutos con una actuación discreta, y desde entonces no ha sido considerado por el estratega argentino, así que la directiva del Rebaño Sagrado podría prestarlo a un equipo de la Liga MX para que agarre experiencia y ya más formado regresar a Verde Valle, tal como lo han hecho varios futbolistas.

Hugo Camberos podría salir a préstamo.

Cabe mencionar que en total el jugador de 18 años de edad apenas sumó en la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, 142 minutos, repartidos en siete partidos, pero ninguno de ellos lo hizo como titular.

¿Cuál es el valor de Hugo Camberos en Chivas?

Si bien no sería del agrado de Gabriel Milito, la directiva de Chivas solo lo dejaría ir a préstamo sin opción a compra, no obstante, de acuerdo con información del sitio especializado Transmfermarkt, su valor actual ronda los 2.5 millones de euros, equivalente a poco más de 53 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.