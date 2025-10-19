Tras la clara victoria de Chivas sobre Mazatlán con un nuevo gol de Armando González, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos pero dejó una reflexión que apunta directo a la euforia mediática de la Hormiga. El estratega argentino celebró el gran momento del delantero pero pidió cautela a quienes ya lo postulan para la Selección Mexicana.

“Me pone muy contento que Hormiga, siendo hoy nuestro nueve titular, esté con esta racha goleadora. Necesitamos mucho de sus goles, son muy importantes, pero también de todo su trabajo sin balón, de su esfuerzo en defensa, de los desmarques. Está evolucionando, está mejorando en aspectos que para mí son claves, como retener la pelota de espaldas y darle continuidad a los ataques”, comenzó explicando el entrenador.

Sin embargo, enseguida frenó el entusiasmo. “El haber hecho siete goles no significa que tenga que ser jugador de Selección, ni que deba irse a jugar a Europa el semestre que viene. Hay que hacer muchos más méritos para merecer, bajo mi punto de vista, ese salto distintivo: jugar en la selección nacional de cualquier país”, opinó.

Milito profundizó en su visión formativa: “Quizás porque soy argentino y vengo de un país donde un futbolista que hace siete goles en Boca o River no se reclama que vaya a la selección. Tenés que hacer mucho más para llegar a ese nivel. Pero acá, cuando la cosa va más o menos bien, se pone a los futbolistas por las nubes; y cuando va mal, se los lleva al infierno. Yo no comparto eso. Intento ser mucho más equilibrado”, reflexionó.

Milito no quiere que los elogios confundan a Armando González

En ese sentido, Milito subrayó que la Hormiga tiene todavía mucho margen para seguir creciendo: “Va muy bien para su edad y para los minutos que lleva, pero tiene mucho por mejorar. No hay que confundirlo. Él tiene claro que debe seguir evolucionando, y nosotros vamos a acompañarlo en ese proceso”, concluyó.