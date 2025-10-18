Como era de esperarse, el Club Deportivo Guadalajara arrancó con todo el partido ante Mazatlán FC, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025. Desde el primer minuto los pupilos de Gabriel Milito generaron peligro en el área del equipo sinaloense.

Corría apenas el minuto 10 del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Akron cuando Armando ‘Hormiga’ González abrió el marcador tras un extraordinario pase de Santiago Sandoval.

No obstante, el árbitro central del compromiso, Fernando Hernández, recibió el llamado del VAR para analizar la jugada. Después de hacerlo detectó que existía una mano del joven atacante mexicano y decidió echar para atrás el gol de la ‘Hormiga’ González.

En la transmisión de Amazon Prime dijeron que Gabriel Milito y todo su cuerpo técnico se mantuvo en la banca sin hacer ningún reclamo tanto al abanderado como al cuarto oficial, pues la mano de su dirigido fue clara.

¿Cuántos goles lleva la ‘Hormiga’ González en el Torneo Apertura 2025?

Armando González se ha convertiro en el atacante principal del Club Deportivo Guadalajara. En lo que va del Torneo Apertura 2025 suma seis goles, los cuales se los ha hecho al Atlético de San Luis (2), Tijuana, Club América, Necaxa y Pumas.