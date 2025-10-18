Chivas no tiene margen de error y está tratando de conseguir todos los puntos que estén en disputa en el Apertura 2025 para mantenerse con vida en búsqueda del pase directo a la Liguilla y así lo demostró en el duelo contra Mazatlán desde el primer minuto.

Sin embargo, el Guadalajara tuvo la primera gran jugada de peligro en la portería de los Cañoneros después de una espectacular asistencia de Santiago Sandoval que controló y de primera intención mandó el pase al espacio para la llegada de Armando González.

La Hormiga controló el esférico y remató de derecha de manera cruzada para mandar la redonda al fondo de las redes; sin embargo, tras ser revisada por el VAR, se decidió anular la jugada debido a que el delantero controló la pelota con ayuda del brazo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro?

La Liga MX tendrá jornada doble en el Apertura 2025, por lo que su próximo compromiso se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora contra Gallos Blancos, compromiso que arrancará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.