Otra vez se van a volver a ver las caras en una instancia final Gabriel Milito y Nicolás Larcamón, pero ahora en el futbol mexicano, el primero como entrenador del Club Deportivo Guadalajara, mientras que el segundo de Cruz Azul, protagonizando una rivalidad que nació en Sudamérica.

Gabeiel Milito y Nicolás Larcamón se enfrentaron cuatro veces en Sudamérica. Primero en el futbol de Chile y después en el balompié de Brasil, con un ligero saldo a favor para el actual entrenador de Chivas, con dos victorias, un empate y una derrota.

Por ello es que este lunes en rueda de prensa el timonel de La Máquina dijo conocer al estratega del Rebaño Sagrado después de que le preguntaran lo que espera de esta serie de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

“El partido que visualizo es muy parecido en la tónica, en dos equipos que van a intentar tener mucho protagonismo, que van a ambicionar dominar al rival. Conozco a Gabriel, lo enfrenté en Chile, en Brasil y acá en México. Me imagino una serie muy disputada y muy linda, sobre todo”.

Gabriel Milito ya le ganó una Final a Nicolás Larcamón.

La vez que Gabriel Milito le ganó una Final a Nicolás Larcamón en Brasil

De los cuatro enfrentamientos que han sostendio estos entrenadores se encuentra la Final del Campeonato Mineiro de 2024, cuando Gabriel Milito dirigía al Atlético Mineiro y Nicolás Larcamón al Cruzeiro.

El partido de Ida terminó en un vibrante empate a dos goles, pero en la Vuelta los Gabriel Milito fueron más contundentes y ganaron 1-3 para quedarse con el campeonato.

Cabe mencionar que en la Liga MX ya se enfrentaron y fue en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025, donde los de Nicolás Larcamón se llevaron el triunfo 2-1 con tantos de José Paradela y Carlos Rotondi en la cancha del Estadio Akron, mientras que Diego Campillo descontó para los de Gabriel Milito.