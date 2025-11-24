Por fin esta semana arranca la Fiesta Grande del futbol mexicano y por ende el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habló en rueda de prensa y anticipó que la serie ante Chivas será intensa, destacando también el conocimiento que tiene de Gabiel Milito.

“El partido que visualizo es muy parecido en la tónica, en dos equipos que van a intentar tener mucho protagonismo, que van a ambicionar dominar al rival. Conozco a Gabriel, lo enfrenté en Chile, en Brasil y acá en México. Me imagino una serie muy disputada y muy linda, sobre todo”, mencionó.

Como bien lo menciona Nicolás Larcamón, antes de coincidir en el futbol mexicano, se vieron las caras en Chile y en Brasil disputaron una Final, donde el actual entrenador del Club Deportivo Guadalajara se quedó con el título.

Ya en la Liga MX se han enfrentado una vez. Fue en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2025, donde La Máquina pegó en la cancha del Estadio Akron con goles de José Paradela y Carlos Rortondi, mientras que Diego Campillo descontó para el Rebaño Sagrado, aunque en los 90 minutos los de Gabriel Milito fueron superiores.

¿Cuándo se jugará la Ida y la Vuelta de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas?

Destacar que el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara se celebrará este jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Mientras tanto, la Vuelta se disputará el domingo 30 del presente mes en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.