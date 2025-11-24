Este lunes la Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, donde el Club Deportivo Guadalajara buscará su pase a las Semifinales ante Cruz Azul, quien fue uno de los mejores equipos de la Fase Regular.

No obstante, después de que se dieran a conocer las fechas y horarios, Jesús Orozco Chiquete se pronunció al respecto con dos emojis en X, como si se estuviera saboreando la serie, pero con tintes de que ya se olvidó de Chivas.

Dicho posteo causó revulo en los aficionados de La Máquina, los cuales le pidieron otra gran actuación ante el Rebaño Sagrado, así como la dio en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2025, donde fue uno de los mejores de su equipo.

La publicación del Chiquete luego de confirmarse las fechas y horarios de la Liguilla.

“El ultimo partido que jugaste en el akron fuiste el mejor sin duda jugaste desnudo chiquiete”.

Chiquete ya se ganó el cariño de la afición de Cruz Azul.

“Vamos chiquete, otra vez échate un partido perfecto contra esos weyes”.

Aficionados de Cruz Azul le pideron otra gran actuación ante Chivas.

Cabe recordar que el zaguero mexicano se marchó de Verde Valle en enero pasado después de sentir que su ciclo en el Rebaño Sagrado había terminado y por ello se fracturó su relación con la hinchada “Rojiblanca”.

¿Cuáles fueron los números de Jesús Orzoco Chiquete en la Fase Regular del Torneo Apertura 2025?

Jesús Orozco Chiquete se fue poco a poco ganando la confianza de Nicolás Larcamón. Durante la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 sumó 792 minutos, divididos en 12 compromisos, ocho de ellos como titular, además de un gol el cual fue contra Rayados de Monterrey.