Este lunes la Liga MX confirmó horario y fecha para el duelo de Chivas ante Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla, por lo que ahora resta ir por la victoria. De cara al duelo contra la Máquina Cementera, Amaury Vergara dejó un claro mensaje a la plantilla del Guadalajara al señalar que importante haber vuelto a la Fiesta Grande y que todo el club está para apoyarlos en cada partido.

Con la llegada de Gabriel Milito parece que se alinearon los planetas debido a que directiva, cuerpo técnico y jugadores tienen el mismo objetivo de mejorar y dar resultados. Es más, después de mucho tiempo no se escuchan noticias sobre peleas o vestidores rotos como sucedió en el semestre pasado con Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza.

El próximo sábado Chivas volverá a disputar la Fiesta Grandes tras estar un año fuera de los puestos de clasificación directa. Previo a la ida por los Cuartos de Final de la Liguilla, Amaury Vergara dijo presente en Verde Valle para felicitar a los jugadores por el trabajo realizado y que es importante para volver a acción en la Fiesta Grande.

Amaury Vergara presente previo a la ida de Chivas vs. Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“Para darle estas palabras de recordarles de que Chivas esté en la liguilla y de lo bien que le hace al club. De parte de todo el staff también, el staff muy contento, muy motivado, muy ilusionado y no es solo esto, que hay un club con ustedes para apoyarlos y vivir esta Liguilla juntos. Estamos con ustedes en todos los partidos”.

Amaury Vergara le dio un regalo a Armando González

En la misma charla, Amaury Vergara aprovechó la oportunidad para darle un presente a Armando González por coronarse campeón de goleo en el Apertura 2025. “Te lo busqué por todo Tokio cabrón”, le dijo el dueño de Chivas a una Hormiga que recibió una figura genial de Rin Itoshi, personal del ánime Blue Lock.

Por su parte, Arando González aprovechó la oportunidad para agradecerle al equipo haberlo ayudado a ser campeón de goleo. “Agradecido con ustedes por todo lo que hacen por mí. Día con día, a mí me tocó meter los goles, todas las jugadas que se crean en el equipo. Solamente a mí me toca empujarlas. Muy agradecido con todos ustedes por todo lo que hacen por mí, los que se quedan a tirarme centro o que me corrigen y me ayudan a crecer. Estoy muy agradecido. ¡Gracias!”, comentó con una sonrisa el goleador rojiblanco.