La espera por fin ha terminado y Chivas está a punto de hacer su aparición en la Liguilla del Apertura 2025 recibiendo a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron, en el que apunta a ser el duelo más espectacular de todos los Cuartos de Final de la Liga MX.

El Guadalajara llega con el ánimo a tope después de registrar el mejor cierre de torneo de todos los clubes del balompié nacional con siete triunfos en sus últimos ocho compromisos, por lo que tratarán de demostrar ese gran envión anímico eliminando a uno de los máximos candidatos a campeonar en este semestre.

Hay que recordar que el antecedente más reciente entre ambas instituciones se suscitó en la jornada 7 en la cancha del Estadio Akron, en donde La Máquina fue más contundente y derrotó al chiverío por marcador de 2-1 en un duelo en el que todos los expertos coincidieron en que los rojiblancos merecieron ganar a los cementeros.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

A falta de que la Liga MX haga oficial los anuncios, diferentes reportes asegurarían que el primer duelo por el pase a Semifinales lo disputarían en la cancha del Estadio Akron el próximo jueves 27 de noviembre, compromiso que arrancaría en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El primer episodio de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron, en donde la transmisión en México correrá a cuenta en exclusiva de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos será por Telemundo Deportes.

Antecedentes entre Chivas y Cruz Azul en Liguilla desde torneos cortos