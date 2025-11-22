El cierre del Apertura 2025 estaría muy próximo, por lo que todos los clubes de la Liga MX estarían comenzando a buscar refuerzos de cara al próximo torneo, en donde la directiva rojiblanca tendría muy clara la idea del perfil de jugadores que contratarían para el próximo Clausura 2026.

Durante las semanas recientes se ha especulado sobre diversos nombres de futbolistas que podrían convertirse en refuerzos de Guadalajara; sin embargo, algunos no encajarían en la idea que tiene la actual directiva rojiblanca de futbolistas para apuntalar el plantel.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, reveló que desde que Javier Mier asumió la Dirección Deportiva del chiverío, se decidió que las incorporaciones no solamente deben ser buenos jugadores, sino que también deben ser jóvenes, ya que los veteranos no han entregado los resultados deseados.

“Desde que Javier Mier asumió el cargo, Chivas se ha fijado mucho en un perfil muy claro: refuerzos jóvenes. Richy Ledezma, Efraín Álvarez, Cotorro González y Diego Campillo. Ese es el perfil que tiene en mente en Chivas.

“Ya se han dado cuenta de que traer elementos de edad avanzada, propensos a lesionarse, luego no te dan el mejor rendimiento. Apostar por la experiencia no suele dar los mejores resultados. Van a seguir en esa línea, en tratar de contratar futbolistas jóvenes y que se adapten a lo que Gaby Milito solicita”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son las edades de los recientes refuerzos de Chivas?

Durante el mercado de fichajes de verano, la directiva del Guadalajara decidió incorporar a cuatro jugadores nuevos a la disciplina rojiblanca, en donde la edad máxima fue de 25 años, ya que Efraín Álvarez tiene 23, Richard Ledezma tiene 25, Diego Campillo 24 años y Bryan González tiene 22 años de edad.