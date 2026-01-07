La afición de Chivas se encuentra preocupada debido al nuevo rumor que nació hace unas horas en donde desde Brasil se reportó que la directiva del Remo FC estaría detrás de Armando González para sumarlo como refuerzo en este 2026, causando nerviosismo entre los seguidores rojiblancos.

El Guadalajara por fin, después de muchos años, parece que encontró el goleador que tanto había buscado en la figura de la Hormiga, quien es el actual campeón de goleo de la Liga MX tras marcar 12 goles en el Apertura 2025, despertando el interés de varios clubes.

Sin embargo, el reportero de TV Azteca, Omar Villarreal Villalvazo, reveló que el traspaso del delantero rojiblanco al Remo de Brasil luce muy difícil debido al alto precio en el que el chiverío tazó a su canterano, dejando en claro que la pura carta del atacante es más cara que toda la plantilla del conjunto sudamericano.

“La situación es que realmente luce bastante complicado, por no decir imposible que la Hormiga González pudiera salir para este mercado con destino a uno de los clubes que apenas está ascendiendo a la Primera División de Brasil.

“Para que nos demos una idea, el costo aproximado del plantel del Remo FC es de 14 millones de euros de todo el plantel y la cláusula que tiene Armando González de rescisión para el mercado del continente americano es de 18 millones de dólares y el mercado europeo es de 15 millones”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El acuerdo de Chivas con Armando González que complica su salida

Después de que se confirmara la renovación de contrato de la Hormiga con el Guadalajara se dio a conocer que el delantero tenía en mente permanecer en el Rebaño durante, al menos, el Clausura 2026 debido a que eso incrementaría sus probabilidades de llegar al Mundial al jugar en un equipo en el que ya está integrado y no requiere de periodos de adaptación.