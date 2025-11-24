Previo a la serie de Cuartos de Final frente al Club Deportivo Guadalajara, el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habló en rueda de prensa y recordó la vez que algunos lo llamaron “loco” por decirlo de alguna manera cuando elogió el buen futbol de los pupilos de Gabriel Milito.

Fue justo después del enfrentamiento que sostuvo La Máquina ante Chivas en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2025, el cual terminó 2-1 favor el equipo capitalino, pero que dicho resultado no reflejó lo que se vio en la cancha.

“Recuerdo que hubo varios que me dijeron qué estaba viendo o qué estaba analizando para decir semejante declaración. El tiempo terminó perfilando a un equipo que mostró ser muy competitivo y quizás no alcanzar los resultados que pretendía”, mencionó el argentino.

Y es que al final el Rebaño Sagrado fue el equipo que mejor cerró la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, y por ende algunos consideran que a la escuadra cementera le tocó bailar con la más fea en los Cuartos de Final.

¿Cuándo se jugará la serie entre Cruz Azul y Chivas?

Cabe mencionar que la serie de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas comienza este jueves 27 de noviembre a las 20:07 horas, en la cancha del Estadio Akron, mientras que la Vuelta será el domingo 30 en el Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.

Destacar que los pupilos de Gabriel Milito llegan a esta serie tras vencer en la Jornada 17 a los Rayados de Monterrey, uno de los candidatos al título, mientras que los de Nicolás Larcamón perdieron contra Pumas.