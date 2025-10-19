Las Chivas de Guadalajara sumaron su cuarto triunfo consecutivo en el Apertura 2025 de la Liga MX. Por la Jornada 13, en el Estadio Akron, el Rebaño se impuso por 2-0 sobre Mazatlán y quedó a tiro de los puestos de clasificación directa a Liguilla. El próximo compromiso del conjunto rojiblanco será el miércoles ante Querétaro, mientras que el domingo será el turno del Clásico Tapatío.

Armando González sigue de racha

La Hormiga finalmente fue titular y una vez más abrió el marcador en favor del Guadalajara. El propio canterano fabricó el penal y lo cambió por gol, luego de que se le anulara una anotación por controlar el balón con la mano. Armando González llegó así a siete gritos en el Apertura 2025 y en su salida, reemplazado por Chicharito Hernández, se llevó una ovación del Akron.

Alan Pulido se iría de Chivas en diciembre

Tal parece que el regreso de Alan Pulido tampoco acabará siendo el que se esperaba, como sucede con Chicharito Hernández. El ex delantero de Sporting Kansas City se iría en diciembre de este mismo año, según reveló el periodista Jesús Bernal. Cabe recordar que el atacante se quedó afuera de la convocatoria en el último juego frente a Mazatlán, por lo que se encuentra relegado en la consideración de Milito.

Robert Dante Siboldi se candidatea para dirigir a Chivas

El entrenador de Mazatlán, el uruguayo Robert Dante Siboldi, se refirió a la oportunidad en que fue candidateado para dirigir a las Chivas: “Nunca me habló la directiva, dejar en claro eso. Eso solamente fue cuestiones de medios y de la gente (…) Nos sentimos preparados para estar en un equipo de la talla del Guadalajara que no es para cualquiera y no es nada fácil“, apuntó en conferencia de prensa.