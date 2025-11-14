Armando González se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Apertura 2025, no solo para Chivas, sino para toda la Liga MX, luego de proclamarse campeón de goleo mexicano en un torneo donde su rendimiento lo catapultó directamente a la Selección Mexicana. Su convocatoria fue más que merecida y ahora, en plena concentración del Tricolor, el joven delantero volvió a robar reflectores por una curiosa razón.

Gracias tanto a su nivel como a su carisma, la Hormiga se ha convertido en uno de los jugadores más solicitados por la prensa durante esta concentración. Sin embargo, lejos de limitarse a responder preguntas, el atacante rojiblanco aprovechó un momento frente a cámaras para lanzar una divertida broma que terminó volviéndose viral.

El protagonista de esa broma fue David Medrano, reconocido periodista y aficionado del Atlas, quien entrevistaba al Otaku del Gol en lo que parece ser una cápsula de TV Azteca. Al despedirse, Armando no perdió la oportunidad de recordarle el pasado Clásico Tapatío, pidiéndole “una disculpa” entre risas con evidente sarcasmo por haberle marcado un triplete al conjunto rojinegro.

Fiel a su estilo, Medrano no pudo contener la risa y respondió con un espontáneo “No mames, cabrón, ni te acuerdes de eso”, mientras ambos se fundían en un abrazo amistoso que confirmó la buena relación entre el periodista y el delantero de Chivas.

Armando González buscará tener minutos con la Selección Mexicana

De momento, queda por ver si Armando González podrá sumar minutos en esta fecha FIFA, pues fue llamado como tercer delantero detrás de Raúl Jiménez y Germán Berterame tras la lesión de Santiago Giménez. No obstante, su versatilidad podría permitirle ingresar de cambio o incluso acompañar a alguno de ellos como doble punta, en especial al atacante del Fulham.