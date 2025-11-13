Armando González vive uno de los momentos más especiales de su joven carrera. El delantero de Chivas recibió un merecidísimo llamado a la Selección Mexicana para los duelos ante Uruguay y Paraguay, convocatoria que incluso el propio Javier Aguirre defendió con fuerza al asegurar que “sería un escándalo si no lo hubiera llamado”, especialmente ante la baja por lesión de Santiago Giménez.

Aún no está claro cuántos minutos tendrá el rojiblanco: podría jugar uno de los partidos, ambos o incluso ninguno. Pero lo que sí dejó claro es su enorme emoción por vestir la camiseta del Tricolor y su ilusión por anotar su primer gol con México. Esa emoción es tan grande que ya decidió cuál será el festejo icónico que hará si logra marcar.

El Otaku del Gol no solo ha brillado por sus anotaciones, sino también por sus celebraciones, las mismas que lo llevaron a hacerse viral por primera vez. Ha homenajeado a series como Naruto, Dragon Ball o Blue Lock, y en una reciente entrevista desde la concentración reveló que, si logra anotar con el Tri, volverá a sus orígenes con un festejo tipo jutsu de Naruto.

Ese festejo inspirado en Naruto fue el que lo lanzó a la fama y el que más ha repetido a lo largo de su carrera, incluso desde fuerzas básicas. Por ello es al que más cariño le tiene y con el que le gustaría estrenarse como goleador de la Selección Mexicana.

¿Cuándo podría Armando González jugar con la Selección Mexicana?

México enfrentará a Uruguay este sábado a las 7:00 pm en el Estadio TSM de Torreón, mientras que el duelo ante Paraguay será el martes 18 a las 7:00 pm en el Alamodome de San Antonio, Texas. Ambos rivales ya están clasificados al Mundial, por lo que serán exámenes de alto nivel para el equipo del Vasco Aguirre y una oportunidad inmejorable para Armando González.