El plantel de Chivas aún se encuentra en construcción de cara al Clausura 2026, ya que todavía pueden registrarse altas y bajas tanto antes del inicio del torneo como en las primeras jornadas. No obstante, incluso en este momento existe un “problema” para Gabriel Milito que, lejos de preocuparle, seguramente estará feliz de resolver: la intensa competencia interna por los puestos.

Afortunadamente para el cuerpo técnico, el equipo cada vez luce más competitivo. Si bien hay futbolistas que parecen perfilarse como titulares indiscutibles, sus respectivos suplentes también están en condiciones de pelear minutos, ya sea entrando de cambio o respondiendo ante cualquier eventualidad como bajones de nivel o lesiones. Esta situación genera un entorno en el que nadie puede relajarse.

Chivas tiene un plantel muy competitivo.

Un ejemplo claro se encuentra en la delantera: Armando González apunta a ser el titular, pero Ángel Sepúlveda, Sergio Aguayo y Ricardo Marín participaron directamente en los goles del triunfo ante Irapuato, por lo que levantarán la mano para tener más participación. En la portería, Raúl Rangel es el dueño del puesto, aunque Óscar Whalley e incluso Sebastián Liceaga han mostrado condiciones para merecer más minutos si solo evaluamos su nivel futbolístico.

Otro caso interesante es el de Brian Gutiérrez, quien puede desempeñarse en la misma zona que Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Esto implica que un solo jugador presiona directamente a cuatro compañeros, potenciando la competencia interna y obligando a todos a mantener su máximo rendimiento para no perder protagonismo o ser enviados a la banca.

Chivas no tiene doble competencia este semestre, pero perderá a sus Seleccionados

Fortalecer el plantel de Chivas no es solo una aspiración, sino una auténtica necesidad. El equipo busca pelear por el título del Clausura 2026 y, además, debe considerar que los seleccionados nacionales que acudan al Mundial 2026 no podrán disputar la Liguilla. Por ello, el Guadalajara requiere competencia real en todas las posiciones, especialmente porque al menos tres futbolistas han sido habituales en las convocatorias de Javier Aguirre.