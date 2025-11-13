Chivas y América Femenil volverán a encontrarse en las semifinales del Apertura 2025, en una edición más del Clásico Nacional que promete ser de alto voltaje. La histórica rivalidad entre ambas instituciones y el gran momento que viven los dos equipos auguran una serie espectacular. Las Águilas, que terminaron en mejor posición en la Tabla General, cerrarán la eliminatoria en casa, por lo que el partido de ida se jugará en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado llega inspirado tras eliminar a Toluca con marcador global de 4-2, mientras que América superó con autoridad a Rayadas 6-1. Ambas escuadras llegan con victoria en su último compromiso y buscan mantener su inercia positiva desde el primer partido. Para Chivas, la ida será fundamental, ya que deberá aprovechar su localía y obtener ventaja si quiere avanzar a la gran final.

Licha Cervantes anotó 4 goles en Cuartos de Final.

Alicia Cervantes fue la gran figura de los Cuartos de Final, anotando los cuatro goles con los que Chivas dejó fuera a Toluca. “Licha” marcó doblete en la ida y en la vuelta, demostrando una vez más por qué es una de las goleadoras históricas del club. Será la jugadora a seguir en esta serie, no solo por la afición rojiblanca, sino también por las defensas azulcremas que intentarán detenerla.

El Chivas vs América Femenil tendrá varias opciones para verse en vivo

El Clásico Nacional Femenil podrá verse en varias plataformas, muchas de ellas gratuitas. El partido de ida será transmitido por Prime Video, Tubi, Telemundo Deportes y YouTube, ofreciendo múltiples opciones para disfrutarlo en vivo. El encuentro se disputará este jueves a las 8:07 p.m. en el Estadio Akron, donde se espera un gran ambiente y un lleno total para apoyar al Rebaño.