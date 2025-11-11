Alicia Cervantes volvió a brillar con luz propia en la Liguilla del Apertura 2025. La delantera rojiblanca fue la gran figura en la serie ante Toluca, anotando un doblete en la ida y otro en la vuelta para sellar el pase de Chivas Femenil a semifinales con un marcador global de 4-2. Ahora, el equipo dirigido por Antonio Contreras se prepara para enfrentar al América en la serie más esperada por la afición mexicana.

Alicia Cervantes destaca como goleadora.

Con esos cuatro goles, Licha Cervantes alcanzó una marca histórica con el Rebaño Sagrado. La goleadora tapatía llegó a 156 goles oficiales con Chivas, igualando la cifra del legendario Salvador Reyes, segundo máximo anotador en la historia del club. Ahora se encuentra a solo cuatro goles de empatar a Omar Bravo y a cinco de superarlo, una meta que podría alcanzar en esta misma Liguilla, especialmente si el Guadalajara avanza a la Final.

Este logro podría ahorrarle un importante dolor de cabeza a la directiva de Chivas. Con Cervantes convertida en la máxima goleadora histórica del club, la institución podría darle un nuevo rostro a su historia goleadora, especialmente considerando las acusaciones legales que enfrenta Omar Bravo. La directiva ya ha mostrado su intención de desvincular la imagen del exdelantero, como ocurrió al retirar su camiseta del museo del club.

En caso de que Omar Bravo sea declarado inocente en el juicio que se llevará a cabo en los próximos meses, Chivas podrá seguir reconociendo su legado como el máximo goleador histórico del equipo varonil. Sin embargo, mientras tanto, el protagonismo lo tiene Alicia Cervantes, quien no solo ha roto récords con su talento y constancia, sino que representa de la mejor manera los valores del Rebaño.

¿Cuándo será la semifinal entre Chivas y América Femenil?

Chivas Femenil recibirá al América este jueves 13 de noviembre a las 8:07 p.m. en el Estadio Akron, para luego disputar la vuelta el domingo 16 a las 7:00 p.m. en el Estadio Ciudad de los Deportes. En caso de avanzar a la Final, las rojiblancas se medirán ante las ganadoras de la serie entre Tigres y Cruz Azul, buscando escribir otro capítulo histórico en la era dorada de Licha Cervantes.