Chivas Femenil logró la clasificación a la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX tras superar a Toluca por 4-2 en el global. Por otro lado, la Liga MX confirmó día, horario y TV para ver el juego de las chingonas ante América.

Las rojiblancas tuvieron que batallar para lograr quedarse con el boleto a la siguiente ronda debido a que tuvo que ir en busca de la victoria en el Estadio Nemesio Díez. Un doblete de Licha de Cervantes le dieron la clasificación al Rebaño Sagrado.

El próximo rival en la Liguilla será América como en otras ocasiones en este momento del campeonato. Cabe destacar que a diferencia de otros torneos el Guadalajara logró quedarse con los tres puntos en el último Clásico Nacional que se disputó el pasado 14 de septiembre cuando las dirigidas por Antonio Contreras lograron ganar 2-0.

Chivas Femenil logró superar a Toluca en Cuartos de Final. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo, dónde y cómo ver la ida de Chivas Femenil vs. América?

La Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tendrá en la ida a Chivas como local cuando reciba en el Estadio Akron a América el próximo jueves 13 de noviembre a las 20:07 del Centro de México. El partido se podrá ver por Amazon Prime y Tubi en México, en Estados Unidos por Telemundo, mientras que en el resto del mundo por Chivas TV.

¿Cuándo, dónde y cómo ver la vuelta de Chivas Femenil vs. América?

La vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se llevará adelante en el Estadio Ciudad de los deportes en el que América será local cuando reciba a Chivas el próximo domingo 16 de noviembre a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por Canal 9, TUDN y VIX Premium.