Tenemos Clásico Nacional en las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, luego de que el Club Deportivo Guadalajara despechara en los Cuartos de Final 2-4 en el global al Toluca, mientras que América Femenil se encargara de eliminar 6-1 en el global a Rayadas de Monterrey.

La pupilas de Antonio Contreras vencieron esta noche 0-2 a las “Escarlatas”, en la cancha del Estadio Nemesio Diez, con dos goles de Alicia Cervantes, quien también fue la autora de los dos tantos en el partido de Ida celebrado en el Estadio Akron.

Por su parte, las dirigidas por Ángel Villacampa no tuvieron piedad sobre el equipo regiomontano, pues se llevaron cinco dianas en el Gigante de Acero, por lo que este resultado podría costarle la chamba a su entrenador, Leonardo Álvarez.

Los cruces de las Semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Tigres Femenil vs. Cruz Azul Femenil

Ida: Estadio Olímpico Universitario

Vuelta: Estadio Universitario

América Femenil vs. Chivas Femenil

Ida: Estadio Akron

Vuelta: Estadio Ciudad de Los Deportes

Cabe mencionar que este lunes 10 de noviembre la Liga MX Femenil dará a conocer las fechas y horarios de los partidos de las Semifinales.