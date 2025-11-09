Corría el minuto 34 del partido correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil cuando nuestras Chivas se fueron arriba en el marcador gracias al tanto de la Alicia Cervantes.

La futbolista de 34 años de edad recibió un pase dentro del área de Viri Salazar para posteriormente rematar de espaldas con la cabeza y así sorprender a la portera del equipo mexiquense: Valeria Martínez.

Cabe mencionar que después del tanto de Alicia Cervantes, el Club Deportivo Guadalajara tuvo otra oportunidad de gol, pero la desaprovechó y fue así que se fueron al descanso.

¿Cómo quedó el partido de Ida entre Chivas y Toluca?

El partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil entre Chivas y Toluca estuvo lleno de emociones. Dicho encuentro celebrado en el Estadio Akron terminó 2-2, siendo Licha Cervantes la autora de los dos tantos.