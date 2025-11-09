El histórico jugador español, Sergio Ramos, rompió el silencio con un mensaje autocrítico en sus redes sociales luego de la derrota de Rayados de Monterrey ante el Club Deportivo Guadalajaraen la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025.

“Primera parte para que todos aprendamos lo que no debemos hacer y cómo no debemos salir; en la segunda parte sí fuimos los Rayados que todos queremos ver. Siguiente parada: cuartos de final de la liguilla. Toca prepararse bien para lo bueno… ¡Vamos, Rayados!”, escribió.

Cabe mencionar que dicho enfrentamiento estuvo lleno de emociones, donde nuestras Chivas aprovecharon su localía para irse al descanso 3-0. Ya en la segunda parte el equipo regiomontano reaccionó con dos goles, pero al final Javier “Chicharito” Hernández puso la estocada final.

¿En qué lugar cerraron la Fase Regular Chivas y Rayados?

En el caso del Club Deportivo Guadalajara, finalizó en la sexta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 29 puntos, producto de nueve victorias, dos empates y seis derrotas y en Cuartos de Final se medirán a Cruz Azul.

Respecto a Rayados de Monterrey, terminaron un escalón arriba que Chivas gracias a que lograron sumar 31 unidades, consecuencia de nueve triunfos, cuatro empates y cuatro descalabros, así que ahora se medirán al América.