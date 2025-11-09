Luego de finalizar la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, Armando “Hormiga” González se convirtió en campeón de goleo y lo comparte con el atacante del Toluca, Paulinho y con el de Atlético de San Luis, Joao Pedro, con 12 tantos.

El futbolista de 22 años de edad tuvo un gran rendimiento en la campaña regular, marcando en promedio cada 93 minutos y por si fuera poco, cada vez que se hizo presente en el marcador nuestras Chivas no perdieron.

Gracias a su buen desempeño en los entrenamientos, la “Hormiga” González se ganó la confianza de Gabriel Milito y se convirtió en el delantero titular del Rebaño Sagrado, ganándole la carrera a figuras comoAlan Pulido y Javier “Chicharito” Hernández.

Cabe mencionar que su buen rendimiento en el Torneo Apertura 2025 rindió frutos, pues fue considerado por Javier Aguirre para disputar la Fecha FIFA de noviembre con la Selección Mexicana Mayor, quien se enfrentará en partidos amistosos a Uruguay y Paraguay de cara al Mundial de 2026.

Los 12 de goles de la “Hormiga” González en el Apertura 2025

Armado “Hormiga” González comenzó su racha goleadora en la Fecha 3 del Torneo Apertura 2025 frente al Atlético de San Luis. Después vacunó a Tijuana, América, Necaxa, Pumas, Mazatlán, Atlas en tres ocasiones, Pachuca y Rayados de Monterrey.