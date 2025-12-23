Chivas concretó uno de los movimientos más llamativos rumbo al Clausura 2026 con la llegada de Brian Gutiérrez, mediocampista de familia mexicana, pero nacido y criado en Chicago, ciudad en la que debutó como profesional con el Chicago Fire de la MLS. Con apenas unos días integrado al plantel, al nuevo refuerzo rojiblanco se le había visto poco en los momentos recreativos de la pretemporada, hasta que finalmente le tocó vivir su novatada, en una pequeña celebración organizada por los propios jugadores del Rebaño junto con el Cuerpo Técnico.

A pesar de hablar español y de tener un contacto cercano con la cultura mexicana, además de un vínculo previo con el Club gracias a su familia, Brian tuvo su momento frente a todo el vestidor interpretando canciones rancheras. La tarea no fue sencilla, pero el mediocampista se soltó poco a poco, logró conectar con sus compañeros y terminó encendiendo al “público”, que acabó cantando con él y aplaudiéndole al finalizar.

En los comentarios de la publicación compartida por el Club, la afición no tardó en hacer referencia a Matías Almeyda, ya que la canción elegida por Gutiérrez, Adiós Amor de Christian Nodal, era una de las favoritas del exentrenador del Guadalajara. Un detalle que quedó simplemente como una anécdota para los más conocedores del paso del Pelado por el Rebaño Sagrado.

Todo apunta a que Brian Gutiérrez podría debutar con la camiseta rojiblanca este domingo en el partido amistoso ante el Irapuato, el cual representará la primera prueba formal del equipo de Gabriel Milito de cara al Clausura 2026. El duelo no será menor, pues enfrentarán a un rival interesante en lo deportivo y con una de las aficiones más fieles, no solo de la Liga de Expansión, sino de todo el futbol mexicano.

El refuerzo en la defensa que pidió Gabriel Milito estaría, por ahora, en la cantera

Cabe señalar que, junto a Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín se perfilan como los únicos refuerzos de Chivas para el Clausura 2026, una situación que ha generado dudas en un sector de la afición, que esperaba al menos una incorporación defensiva. Sin embargo, las negociaciones con la directiva parecen estancadas, por lo que Gabriel Milito optaría, al menos por ahora, por apoyarse en la cantera.