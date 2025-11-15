Las Chivas de Guadalajara afrontan una semana de mayor descanso y tranquilidad, luego de lo que fue el cierre de la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado logró meterse directo en la Liguilla y ahora espera para enfrentar a Cruz Azul en los cuartos de final, en una eliminatoria que promete ser vibrante y muy disputada.

Armando González trolleó a David Medrano

El campeón de goleo mexicano, Armando González, brindó una entrevista con TV Azteca en la que platicó sobre muchos aspectos, y al finalizar la charla bromeó al periodista David Medrano, aficionado rojinegro. “Discúlpame por lo del Atlas”, le dijo la Hormiga al momento de despedirse, con un afectuoso saludo. El canterano rojiblanco le anotó un hat-trick a los Zorros, por lo que Medrano, entre risas, respondió: “Ni me recuerdes de eso, guey”.

Chivas despidió al preparador físico de Chicharito Hernández

A poco de que se acabe el contrato del histórico goleador mexicano, Chivas le dio un golpe bajo a Chicharito Hernández, pues se decidió ya no contar con el preparador físico personal, Anthony Mujica, quien llevaba trabajando con él desde que regresó al Guadalajara.

José Juan Macías dio de baja su cuenta de Instagram

Después de sufrir otra nueva lesión de gravedad, el canterano de Chivas, José Juan Macías, se ha llamado a silencio y decidió hasta dar de baja su cuenta de Instagram. El atacante, según reportes de ESPN, no se plantea el retiro y será operado los próximos días en Estados Unidos, para luego iniciar una extensa etapa de recuperación.

El acuerdo de Chivas y Nike

Desde hace varias semanas se rumorea que Chivas cambiará de marca para pasar de Puma a Nike, aunque de momento no hay confirmaciones oficiales. Esto se debe a que aún restan siete meses de contrato con la marca alemana, además de que en diciembre vence el derecho que tiene Puma a igualar la mejor oferta, la cual en este caso sería de Nike.