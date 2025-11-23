Las Chivas de Guadalajara esperan por lo que promete ser una intensa eliminatoria contra Cruz Azul, por los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño abrirá la serie en el Estadio Akron y luego deberá sellar el boleto en condición de visitante, ya que fue 6° en la fase regular, mientras que la Máquina Cementera terminó en 3° lugar.

Durante la fase regular, el entrenador Gabriel Milito utilizó un total de 26 jugadores, incluido el juvenil Samir Inda, quien llegó a convertir en apenas seis minutos que alcanzó a disputar. Uno de los que menos participación tuvo fue Hugo Camberos, joya rojiblanca de 18 años, quien alcanzó a disputar un total de 142 minutos durante la primera parte del torneo.

Camberos sólo jugó siete partidos del Apertura 2025 (Imago7)

El gran rendimiento que había tenido Camberos hasta el pasado torneo generó muchos cuestionamientos por su falta de oportunidades, pero a fin de cuentas el equipo de Gabriel Milito ha sabido demostrar un funcionamiento sólido, donde la joya de la Selección Mexicana Sub-20 no ha logrado ganarse el lugar.

Camberos fue el 20° jugador de Chivas en el listado de minutos totales disputados, sólo por delante de Alan Mozo (139), Chicharito Hernández (118), Teun Wilke (93), Yael Padilla (37), Isaac Brizuela (22) y Samir Inda (6).

Los jugadores de Chivas con menos minutos en el Apertura 2025