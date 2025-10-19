El Club Deportivo Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX, no pasa por un buen momento. Por eso se juega mucho en el choque de este domingo ante Mineros, por la Jornada 12 del Apertura 2025. Los dirigidos por Arturo Ortega necesitan levantar cabeza lo antes posible.

Con seis encuentros sin ganar, producto de cuatro derrotas y dos empates, Tapatío ha caído hasta el 11° lugar de la tabla de posiciones, ubicándose por ahora fuera de los puestos de clasificación a Liguilla. Sin embargo, puede superar a Mineros en caso de quedarse con los tres puntos.

Son las últimas tres jornadas en la Liga de Expansión MX, por lo que el Filial está obligado a tener un buen cierre para no quedarse por segundo torneo consecutivo sin disputar la Liguilla.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Mineros por la jornada 12 del Apertura 2025?

El choque entre Tapatío y Mineros se llevará a cabo este domingo 19 de octubre, en el Estadio Akron. El inicio del encuentro está programado para las 17:00hs tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Querétaro?

El duelo entre rojiblancos y negriazules será transmitido por la señal de Fox Deportes, además de Caliente TV, por lo que no contaría con opción gratuita para este compromiso.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Tapatío vs. Mineros?

El duelo entre Tapatío y Mineros de Zacatecas será transmitido por las señales de TVC Deportes 2 y Hi Sports, o vía streaming por las señales de VIX y Azteca Digital.