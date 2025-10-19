En el Estadio Akron, Tapatío volvió a fallar en un partido importante luego de haber perdido por 3-2 ante Mineros de Zacatecas. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, repasamos cómo quedó el equipo de Arturo Ortega en la tabla general de posiciones del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El equipo rojiblanco necesitaba volver a la senda de la victoria porque en los últimos cinco partidos perdió en tres y empató en los restantes. A su vez, era importante porque los Cabritos habían quedado fuera de la zona de Liguilla.

Esta tarde Tapatío comenzó arriba en el marcador gracias a un gol desde fuera del área por parte de Vladimir Moragrega, pero en la segunda mitad apareció Mauro Pérez con un triplete. Sobre el final Luis Ledesma descontó desde el punto penal y el partido se cerró con una derrota del equipo de Arturo Ortega.

¿Cómo marcha Tapatío en el Apertura 2025?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Tapatío se ubica en la undécima posición con 12 puntos en la tabla general de posiciones. De esta manera, el equipo de Arturo Ortega se encuentra a dos unidades de Venados, equipo que es octavo con 14 puntos.

¿Cuándo volverá a jugar Tapatío en el Apertura 2025?

El próximo fin de semana Tapatío tendrá jornada libre, por lo que volverá a tener acción en el Apertura 2025 el próximo 31 de octubre cuando enfrente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez desde las 19:00 del Centro de México.