En el Estadio Akron, Tapatío enfrentó a Mineros de Zacatecas por la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. El equipo rojiblanco perdió puntos claves gracias por culpa de Mauro Pérez, mientras que Vladimir Moragrega había abierto el partido con su gol.

El equipo de Arturo Ortega necesitaba comenzar a sumar de a tres porque comenzaban a peligrar su presencia en la Liguilla, ya que había perdido tres de los últimos cinco partidos. Al igual que en otras oportunidades los Cabritos no pudieron marcar la diferencia.

En la tarde de hoy Tapatío necesito solamente cinco minutos para encontrar la diferencia de la mano de Vladimir Moragrega. El atacante que llegó proveniente de Atlante remató desde fuera del área para poner el 1-0 parcial.

En la segunda mitad, los dirigidos por Arturo Ortega buscaron mantener la diferencia o ampliarla. Leo Jiménez intentó con un tiro de larga distancia, pero se fue a un tiro de esquina. Por otro lado, a los 64 apareció el empate de la visita gracias a brutal cabezazo de Mauro Pérez, mientras que minutos después apareció para poner el partido 3-1. Por otro lado, Luis Enrique Ledesma descontó, pero ya era tarde.

Tras la victoria de esta noche, Tapatío se ubica en la novena posición con 13 puntos, mientras que Mineros de Zacatecas sexto con 15 unidades. El próximo partido de los Cabritos será frente Irapuato por la jornada 14 el viernes 31 de octubre.

Goles de Tapatío vs. Mineros