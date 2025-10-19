Ayer Chivas cumplió con su obligación luego de superar a Mazatlán por 2-0, rival en los papeles menor, en el Estadio Akron. Tras quedarse con los tres puntos, Efraín Álvarez dejó un claro mensaje a la afición y a la Liga MX al señalar que quieren seguir así y que cada partido lo van a tomar como si fuera una final.

Desde la victoria contra América, el Guadalajara solamente dejó ir tres puntos ante Toluca luego de haber perdido por 3-0. Desde aquella derrota ha hilvanado cuatro victorias consecutivas ante rivales que en los papeles eran de menor calidad.

Ayer fue el turno de marcar esta diferencia frente a Mazatlán y el objetivo se logró al ganar por 2 goles de diferencia gracias a Armando González y Bryan González. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, el Guadalajara quedó a un punto de Pachuca, último clasificado directo a la Liguilla.

Efraín Álvarez pasó a ser el jugador más caro en Chivas.

Tras el partido Efraín Álvarez advirtió a la Liga MX que van a jugar cada partido como si fuera una final. “Llevamos cuatro consecutivos ganando y queremos seguir así. Si el grupo desde el partido quería mantener eso, tenemos que ir partido a partido como si fuera una final”, expresó el futbolista del Guadalajara en diálogos con José María Garrido.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Chivas volverá a jugar en el Apertura 2025 cuando enfrente el próximo miércoles 22 de octubre a Querétaro. El partido se llevará a cabo desde las 19:00 del Centro de México y podrá seguirse desde Caliente TV.