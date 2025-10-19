Richard Ledezma pasa por un gran momento futbolístico con el Club Deportivo Guadalajara. El defensor mexicano se ha ganado la confianza de Gabriel Milito gracias a sus destacadas actuaciones, siendo la última la del sábado pasado en la victoria sobre Mazatlán FC.

Cabe mencionar que, en lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, suma 635 minutos disputados, divididos en 12 compromisos, nueve de ellos como titular.

Y tras el encuentro ante los pupilos de Robert Dante Siboldi, por medio de redes sociales nuestras Chivas le mandaron una indirecta a Javier Aguirre para que tome en cuenta a Richard Ledezma en sus próximas convocatorias para representar a la Selección Mexicana, aprovechando la lesión de Rodrigo Huescas y el mal momento futbolístico de Jorge Sánchez y Kevin Álvarez.

“Pedazo de lateral”, escribió el CM del Rebaño Sagrado, aprovechando lo que había pasado en el Clásico Joven, donde Jorge Sánchez y Kevin Álvarez cometieron lamentables errores que le costaron gol a sus respectivos equipos, y que ocasionó que fueran objeto de críticas en redes sociales.

Richard Ledezma / X @Chivas

¿Qué viene para Chivas en el Torneo Apertura 2025 tras vencer a Mazatlán FC?

El Club Deportivo Guadalajara ahora buscará su quinta victoria consecutiva en el Torneo Apertura 2025, cuando se enfrenten en la cancha del Estadio La Corregidora a los Gallos Blancos del Querétaro, el miércoles 22 de octubre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y que será transmitido por FOX y Caliente TV.