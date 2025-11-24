Llegó la hora de la verdad y Chivas se alista de la mejor manera para el primer partido ante Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara al primer duelo del Guadalajara en la Fiesta Grande del futbol mexicano, Oswaldo Sánchez argumentó lo que pocos se atreven a decir del equipo de Gabriel Milito al afirmar que se perfila para ser campeón.

No hay dudas que desde la victoria ante América, el Rebaño Sagrado no paró de subir su nivel para consolidarse entre los mejores seis equipos de la Liga MX. Tras quedarse con el Clásico Nacional el conjunto rojiblanco ganó siete partidos, perdió dos, ante Toluca y Querétaro, y empató uno, frente a Tigres.

Esta semana Chivas tendrá su primer cruce en la Liguilla del Apertura 2025 cuando enfrente a Cruz Azul por la ida de los Cuartos de Final. De cara al primer duelo de la fiesta grande del futbol mexicano Oswaldo Sánchez, leyenda del futbol nacional, señaló que el Guadalajara pinta para ser campeón.

Oswaldo Sánchez afirmó que las Chivas de Milito están para ser campeón. (Foto: IMAGO7)

“Desde hace tiempo venía diciendo que Chivas jugaba bien y muchos de ustedes lo criticaban. Le decía que tenía mucha llegada, fallaban debajo del arco. Han encontrado el gol en la hormiga y en los demás y el equipo va a ser protagonista. Les tengo confianza y puede ser hasta campeón”, expresó el exjugador rojiblanco.

Y agregó: “Yo sí (le veo pasta de campeón) por el envión de la gente, porque tiene jugadores, que tal vez mucho no tenga renombre pero sí un gran corazón y pueden competir ante la ausencia del gran nivel de equipos grandes de otras ciudades en este tiempo”.

Oswaldo Sánchez habló de la Hormiga González

En la misma conferencia de prensa, Oswaldo Sánchez habló de Armando González y se mostró feliz por el nivel demostrado. “Veo feliz de que sea un tipo mexicano de que haya competido con los grandes, es un tipo centrado, conozco bien a su familia. Un tipo de casa educada. Me queda claro que el futbolista no solo tiene que dedicarse a jugar, sino que también con otros puntos integrales como es la preparación y el respeto. Y de este chico me han hablado maravillas de él”, comentó.