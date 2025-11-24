Por septiembre de 2015, las Chivas de Guadalajara decidieron uno de los cambios más importantes de su historia moderna: Matías Almeyda asumió la dirección técnica tras la salida de Chepo de la Torre y sin saberlo, daría comienza a una de las etapas más gloriosas para el Rebaño Sagrado.

Almeyda recién daba los primeros pasos como entrenador en Argentina, donde dirigió primero a River Plate para devolverlo a Primera División, y a Banfield, donde profundizó en lo que sería su estilo futbolístico. El “Pelado” llegó a Guadalajara junto a dos ayudante: Gabriel Amato y Omar Zarif.

El cuerpo técnico de Matías Almeyda en Chivas (Captura X)

Zarif había sido jugador de Banfield cuando Almeyda sumó su segundo título en la Primera B Nacional, logrando un nuevo ascenso. Años más tarde, se uniría al cuerpo técnico del Pelado y lo acompañaría durante la exitosa etapa en el Guadalajara, además de estar a su lado también en los ciclos con San José Earthquakes y AEK Atenas.

Zarif regresa al fútbol argentino como auxiliar técnico en Platense

Una de las grandes hazañas recientes del fútbol argentino fue sin dudas la consagración de Platense, un equipo humilde que pasó mucho tiempo en las categorías del ascenso. Sin embargo, dicho equipo se quedó sin su dupla de entrenadores y tras un breve paso de Cristian González, el elegido fue Walter Zunino, quien tendrá como ayudante a Omar Zarif.