El Guadalajara regresa a los trabajos este miércoles luego de haber superado a Pumas por 2-1 en Ciudad de México. El equipo rojiblanco se prepara para llevar adelante el duelo amistoso ante América en Estados Unidos.

En medio de este contexto, Hugo Camberos es noticia debido a que anotó un doble en la victoria de México Sub-20 ante Chile por el Mundial, mientras que revelan que Yael Padilla, Gilberto Sepúlveda y otros cuatro jugadores saldrían del equipo. A su vez, Samir Inda no será tenido en cuenta para enfrentar a las Águilas del próximo sábado en Texas.

Hugo Camberos marcó doblete para la Selección Mexicana Sub-20

El equipo de Eduardo Arce logró superar a Chile por 4-1 en los Octavos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 2025. Hugo Camberos fue clave en el segundo tiempo debido a que anotó un doblete en menos de cinco minutos para cerrar la historia contra el conjunto que era anfitrión.

Chivas prestaría a Yael Padilla y Eduardo García

El Guadalajara tiene varios talentos formados en las fuerzas básicas de Verde Valle que no terminan de consolidarse. En medio de este contexto, dan a conocer que Yael Padilla y Eduardo García saldrían a préstamo de Chivas porque no son del gusto de Gabriel Milito, según lo informado por Jesús Hernández.

Los 4 defensores que saldrían de Chivas

Por otro lado, en la línea defensiva se darían al menos cuatro bajas, por lo que el Guadalajara tendrá que salir a buscar a varios zagueros. Según lo informado por David Medrano, Chivas se desprendería de Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Raúl Martínez y Leonardo Sepúlveda.

¿Por qué Samir Inda no jugará América vs. Chivas en Estados Unidos?

Uno de los jugadores que ha dado de qué hablar en Chivas desde que debutó es Samir Inda, ya que le anotó un golazo a Necaxa. Este fin de semana se especulaba con que esté presente ante América el próximo sábado, pero el futbolista será baja en el Clásico Nacional en Estados Unidos porque fue convocado a la Selección Mexicana Sub-18.