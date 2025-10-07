El Club Deportivo Guadalajara buscará cerrar con todo la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 para meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano de manera directa.

La victoria que consiguieron los pupilos de Gabriel Milito el sábado pasado ante los Pumas de Efraín Juárez, los metió de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general a falta de disputarse cinco fechas de la Fase Regular de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

En ese sentido, José Castillo, les envió un contundente mensaje a los favoritos al título del Torneo Apertura 2025, como el Club América, Toluca, Cruz Azul, Tigres y Rayados de Monterrey: “Con mucha humildad y trabajo este equipo peleará hasta el final”.

José Castillo / X: @Chivas

Cabe mencionar que luego de la victoria ante el conjunto capitalino, el Rebaño Sagrado llegó a 17 unidades, colocándose en la novena posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

¿Qué viene para las Chivas en el Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara aprovechará la Fecha FIFA de octubre para seguirse preparando de cara a la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y enfrentarán en un partido amistoso al Club América.

Pero después del parón, los dirigidos por Gabriel Milito se medirán a Mazatlán FC, el sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, dentro de la Fecha 13, a iniciar a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.