El próximo sábado Chivas recibe a Rayados de Monterrey en un duelo que puede ser clave para alcanzar el sexto lugar de la tabla general de posiciones del Apertura 2025. En medio de este contexto, José Castillo afirmó que están en condiciones de realizar el mismo planteamiento para superar a la Pandilla de Nuevo León.

En la fase defensiva se dio la mayor cantidad de avances porque el Guadalajara pasó de ser un equipo que recibe goles y comete penales tontos a uno que solo solo recibió ocho anotaciones desde la victoria ante América. A su vez, no para de generar jugadas de peligro con un Armando González que no solo es goleador del Rebaño Sagrado, sino que además es líder de goleo con once dianas.

En medio de este contexto, Chivas volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Rayados de Monterrey por la jornada 17 en el Estadio Akron. A horas para el choque José Castillo advirtió a los regiomontanos al afirmar que pueden imponer condiciones a pesar de que enfrente habrá un rival con una gran calidad.

José Castillo confía en poder imponerse ante Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

“Es un equipo que tiene los elementos para hacerte pagar todas las concesiones que tú le des. También sabemos que estamos en perfectas condiciones de hacer nuestro mismo planteamiento de partido siendo intensos, siendo propositivos y, a diferencia de otros rivales, reconociendo que si tú tienes distracciones son jugadores que te pueden hacer pagar esos errores. En la medida de lo posible es buscar esa excelencia en la parte defensiva”, respondió el defensa a Telemundo.

José Castillo advierte a toda la Liga MX

En la misma sintonía el defensor del Guadalajara advirtió al resto de la Liga MX al señalar que confían en su trabajo, por lo que cree que pueden superar a cualquier equipo. “Somos un equipo que cree plenamente en el trabajo. Es una versión de Chivas que cree plenamente en lo que estamos haciendo y al final está en condiciones de pelear sin importar quien sea el rival cual sea la circunstancia porque confiamos en lo que estamos haciendo”, cerró José Castillo.