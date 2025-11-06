El Guadalajara se encuentra en la recta final del Apertura 2025 y el sábado enfrenta a Rayados de Monterrey con el objetivo de quedarse con el último boleto directo a la Liguilla. En medio de este contexto los rumores de mercado de pases ya se escuchan en Verde Valle y Jesús Bernal, periodista de ESPN, confirmó que Sebastián Córdova no es opción para el Guadalajara en el 2026.

A lo largo de los últimos dos años se escuchó en más de una ocasión la posibilidad de que el Rebaño Sagrado vaya por el futbolista formado en América. Sin embargo, por diferentes motivos, dinero o postura de Tigres, su llegada a Verde Valle nunca terminó de concretarse.

La actualidad de Sebastián Córdova en el conjunto regiomontano es muy mala debido a que Guido Pizarro no lo tiene en cuenta y diferentes reportes señalan que tanto el club como su representante le buscan acomodo. Por este motivo comenzó a escucharse el rumor de que sería el momento ideal para que Chivas vaya a la carga, mientras que algunos reportes señalaban que la directiva rojiblanca estaba interesada.

Sebastián Córdova no será buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto y con la recta final del Apertura 2025, Jesús Bernal dio a conocer que para el Guadalajara el exjugador de las Águilas no es opción para el Rebaño Sagrado. “Córdova no es opción para Chivas”, reportó el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Cuáles serían las primeras 3 altas en Chivas para el Clausura 2026?

Como se sabe, Chivas estará muy al pendiente de todo lo que va a suceder en el mercado de pases debido a que estaría detrás de tres refuerzos. De momento, se sabe que las primeras 3 altas del Guadalajara para el Clausura 2026 serían el regreso de tres jugadores de sus préstamos: Ricardo Marín de Puebla, Daniel Ríos de Vancouver Whitecaps F. C., y Daniel Flores de Phoenix Rising.