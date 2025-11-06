Chivas y Monterrey se enfrentarán este sábado a las 5:07 pm en el Estadio Akron, en uno de los duelos más importantes de la Jornada 17 del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado definirá su posición final en la Tabla General, pues actualmente se ubica en el 6º lugar, aunque aún podría caer al séptimo dependiendo de otros resultados. Además, este partido será clave para conocer si Armando González se corona como Campeón de Goleo.

Tanto la afición como el cuerpo técnico del Guadalajara ya asumen que, en el mejor de los casos, el equipo terminará en el 6º puesto, ya que los Rayados —su rival de esta jornada y actual 5º lugar— se encuentran a cinco puntos de distancia. Sin embargo, existe un escenario poco probable pero matemáticamente posible en el que el equipo de Gabriel Milito podría escalar una posición más y superar al cuadro regiomontano.

Esto se debe a la regla implementada desde la temporada pasada por la Liga MX, que exige a los clubes cumplir con un mínimo de 1,170 minutos jugados por futbolistas menores de 23 años. Los equipos que no cumplan con esta cuota pierden automáticamente tres puntos al finalizar la fase regular. En este momento, Monterrey aún no alcanza ese requisito, lo que reduciría su ventaja sobre Chivas a solo dos unidades si no lo completa a tiempo.

En ese hipotético caso, si Rayados no cumpliera la regla y Chivas lograra vencerlos este sábado, el Rebaño escalaría al 5º lugar de la Tabla General, lo que lo haría enfrentar muy probablemente a Tigres en la Liguilla. Aunque, dependiendo de otros resultados, también podría tocarle América, Toluca o Cruz Azul como rival en los Cuartos de Final.

Rayados podría alinear a Fidel Ambriz y cumplir con la regla sin mayor problema

No obstante, este escenario parece casi imposible, ya que a Monterrey le faltan únicamente 28 minutos para cumplir la cuota, los cuales podría cubrir fácilmente con Fidel Ambriz, mediocampista de 22 años que ha tenido participación constante con el equipo. Todo apunta a que jugará al menos parte del encuentro —si no es que completo—, asegurando así que los Rayados cumplan la regla sin inconvenientes.