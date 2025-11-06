El Chivas vs Monterrey será uno de los partidos más importantes de la Jornada 17 del Apertura 2025, pues marcará el cierre de la fase regular y definirá si el Rebaño Sagrado consigue su pase directo a la Liguilla. Además, el encuentro también tendrá un atractivo especial: la posibilidad de que Armando González se corone como Campeón de Goleo del torneo.

Independientemente de lo que ocurra con Juárez —el único equipo que aún podría arrebatarle a Chivas el sexto lugar de la tabla—, Gabriel Milito buscará cerrar la fase regular con una victoria ante los Rayados. Sin embargo, el estratega argentino no podrá contar con cuatro de sus futbolistas, todos descartados por distintos motivos.

Luis Romo fue expulsado contra Pachuca.

Los cuatro descartados de Chivas para el duelo ante Monterrey son: Luis Romo, quien fue expulsado en el encuentro frente a Pachuca y deberá cumplir su suspensión; Diego Campillo, que sufrió una fractura en el pie y no volverá sino hasta enero o febrero; Leonardo Sepúlveda, que continúa con la recuperación de su cirugía en el tobillo izquierdo; y Miguel Tapias, quien presenta una lesión muscular sufrida hace unos días.

De todas las ausencias, la más complicada de suplir para Gabriel Milito será la de Luis Romo, quien se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del técnico rojiblanco gracias a su solidez defensiva y su capacidad para distribuir el balón desde el fondo. Ante su ausencia, Milito analiza si habilitar a Erick Gutiérrez como central o darle la titularidad a Gilberto Sepúlveda.

Monterrey también tendrá bajas importantes para su visita a Chivas

Por parte de Monterrey, también habrá bajas importantes. Jorge Rodríguez está suspendido tras ver la tarjeta roja en el Clásico Regio de la jornada anterior, mientras que Sergio Ramos es duda por molestias físicas. Así, ambos equipos llegarán con ausencias sensibles a un duelo que promete ser decisivo para el cierre del torneo regular.