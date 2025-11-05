Chivas y Monterrey se enfrentarán en la Jornada 17 del Apertura 2025, en un partido que definirá más que solo los puestos de la Tabla General. Para el Guadalajara, el duelo será clave para asegurar su lugar directo en la Liguilla, pero también podría marcar un momento histórico para Armando González, quien busca convertirse en el campeón de goleo del torneo.

Los enfrentamientos entre el Rebaño Sagrado y los Rayados suelen ser partidos intensos, con goles y emociones, y ese es precisamente un antecedente que puede beneficiar a La Hormiga en su objetivo individual. En la última década, han sido muy pocas las veces en que Chivas se ha ido sin anotar ante Monterrey.

En los últimos 10 años, solo en dos ocasiones el Guadalajara no ha podido marcarle al cuadro regiomontano: el empate 0-0 del Apertura 2021 en el Estadio BBVA y la derrota 0-2 del Clausura 2019 en el Estadio Akron. Para encontrar otro partido sin gol del Rebaño ante Rayados habría que remontarse al Apertura 2014, precisamente en noviembre de hace 11 años, lo que confirma que Chivas suele hacerle daño a Monterrey.

Por el contrario, el Guadalajara ha logrado mantener su portería en cero seis veces frente a Monterrey desde 2015, lo que aumenta la confianza del equipo tapatío para este cierre de torneo. Con ese antecedente, el equipo de Gabriel Milito sueña con cerrar la fase regular con una victoria que asegure su pase directo a la Liguilla.

Los rivales de Armando González enfrentarán a las defensas más fuertes del torneo

Con estos números, todo indica que Chivas tiene grandes posibilidades de anotar el sábado, y si ese gol llega por parte de Armando González, podría ser suficiente para que se corone campeón de goleo. Esto cobra aún más relevancia considerando que sus rivales, Paulinho y Joao Pedro, enfrentarán a América y Tigres, las dos defensas más sólidas del torneo, en esta última jornada.